نقابة الأطباء: دورنا لن يقف عند إصدار بيانات شجب جرائم الاحتلال

قالت النقابة العامة لأطباء مصر، إنها تكرر إدانتها واستنكارها لجرائم الإحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وأضافت نقابة الأطباء، في بيان اليوم الأربعاء: “إذا تمادت قوات الاحتلال في خرق جميع المواثيق والمعاهدات الدولية ومنها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والتي جعلت المستشفيات المدنية وممتلكاتها وأفرادها تحت الحماية في جميع الظروف ، فإن نقابة أطباء مصر تؤكد أن جريمة القصف للمستشفى الأهلي المعمداني بغزة هي جريمة ضد الإنسانية ويجب محاكمة جميع المتورطين فيها”.

وأوضحت: “لقد أسفر الهجوم البشع على مستشفى المعمداني بغزة عن استشهاد 600 من الأطقم الطبية إلي جانب مئات المرضي وأهاليهم”.

وأكدت نقابة أطباء مصر، أن دورها لا ولن يقف عند إصدار بيانات الشجب ، فإنها ستبذل كل الجهود العملية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتقديم الدعم الطبي اللازم للشعب الفلسطيني ، كون نقابة الأطباء جزء لا يتجزء من مصر التي تضع قضية فلسطين في أولويات إهتمامتها.

وتقدمت نقابة أطباء مصر بالعزاء الي أسر الشهداء الفلسطينيين داعية بالشفاء للمصابين، كما طالبت المجتمع الدولي بممارسة كافة الضغوط لإجراء محاكمة دولية للمتورطين في جرائم الحرب التي مارسها جيش الإحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني .

وختمت النقابة بيانها قائلة: “عاشت فلسطين لشعبها، وعاشت الإنسانية في سلام وعدالة”.