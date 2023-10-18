وزير الخارجية الفلسطيني: غزة تتعرض لإبادة جماعية غير مسبوقة

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن إسرائيل تعمدت قصف المستشفى المعمداني بالأمس وتعمدت إخبار الأطباء بأن القصف كان بمثابة التحذير، وهذا المستشفى تم تأسيسه عام 1882 وشهد حروبًا وغزوات ولم يصل إلى هذا الحد من التوحش والإجرام الذي شاهدناه ليلة أمس.

وأضاف "المالكي" في كلمته خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في جدة، اليوم الأربعاء، أن رئيس وزراء الاحتلال أرسل رسالة جاء فيها، إن الصراع بين أبناء النور وأبناء الظلام وبين الإنسانية وشريعة الغاب، موضحًا أنه في الوقت نفسه قال وزير الأمن القومي الفاشي أن الشيء الوحيد الذي يحتاج لدخول غزة هو آلالاف الأطنان من المتفجرات من سلاح الجو وليس وقية واحدة من المساعدات الإنسانية.

وتابع: "هذان تصريحان وقحين وإجراميين وهما أحدث تصريحات الإبادة الجماعية التي تجرد الشعب الفلسطيني من إنسانيته وتعد بالقضاء على كل شيء في غزة"، كما قال وزير الحرب الإسرائيلي الذي وصف الفلسطينيين بالحيوانات البشرية عندما أعلن عن بدء تنفيذ الإبادة الجماعية بالحصار المحكم على غزة وحظر دخول المياه والدواء والوقود والإمدادات الإسرائيلية.