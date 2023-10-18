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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

قبول دفعة جديدة من الأطباء للتكليف للعمل بالقوات المسلحة.. تعرف على الشروط

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
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صدق الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء للتكليف للعمل بمستشفيات القوات المسلحة بالصفة المدنية.

 التخصصات المطلوبة وشروط التقديم الطب البشرى.

يشترط للمتقدم أن يكون من خريجى دفعات (سبتمبر – أكتوبر – نوفمبر – ديسمبر ) لعام 2022 وألا يقل التقدير عن "جيد".

طب أسنان.. ويشترط للمتقدم أن يكون من خريجى دفعة مايو 2022 وألا يقل التقدير عن "امتياز".

طب علاج طبيعى.. ويشترط للمتقدم أن يكون من خريجى عام 2022 وألا يقل التقدير عن "جيد" طب صيدلة.. ويشترط للمتقدم أن يكون من خريجى عام 2023 وألا يقل التقدير عن "جيد".

 علما بأنه سيتم فتح باب سحب وتقديم الملفات حتى 31 /12 /2023 بإدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة بكوبرى القبة.

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إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة الدفاع والإنتاج الحربى الإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة القائد العام للقوات المسلحة
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