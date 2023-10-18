انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة".. فيديو

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن ما يحدث مع الشعب الفلسطيني أمر يتعارض مع جميع الأديان والضمير الإنساني والقانون الدولي، مؤكدا دعم وتأييد الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي أعلن بحسم رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وضرورة تضامن المجتمع الدولي لتوصيل المساعدات إلى الأماكن المنكوبة.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "الفتوى وتحديات الألفية الثالثة"، أن الاجتماع في هذا المؤتمر المبارك جاء لاستكمال المسيرة المباركة للعمل والجهاد الفكري، ومواصلة ما تم التعاون فيه سلفًا في فاعليات الأعوام الماضية من عمل دؤوب في سبيل الله تعالى وفي سبيل نهضة أمتنا وأوطاننا ومن أجل العمل على مواجهة التحديات التي تدهمنا.