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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ المنوفية: قافلة علاجية مجانية بميت سراج

جانب من القوافل الطبية
جانب من القوافل الطبية
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أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، الاستمرار في تنظيم القوافل الطبية المتنقلة لتقديم الخدمات الطبية المجانية للفئات الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة، حيث قامت مديرية الشئون الصحية اليوم الأربعاء بتنظيم قافلة علاجية مجانية تضم جميع التخصصات الطبية بقرية ميت سراج بقويسنا، وذلك على مدار يومين لخدمة قرى ميت سراج ، كفر ميت سراج ، كفر دقماق ، ميت القصري ، ميت أبو شيخة.
من جانبه أوضح الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة أن القافلة تشمل تخصصات  "الباطنة – الأطفال – الجراحة – الأسنان – الجلدية – نساء وتوليد – تنظيم أسرة – أنف وأذن وحنجرة  - رمد ) ويتم الفحص والكشف على المواطنين من خلال فريق طبى متخصص لتقديم خدمة طبية متميزة للأهالى.
 ووجه محافظ المنوفية بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للقوافل الطبية لتحقيق المستهدف منها للارتقاء بالمستوى الصحي للمواطنين بقرى الريف المصرى وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية .

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