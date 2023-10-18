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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. دار الإفتاء: قلوبنا مع الفلسطينيين وما حدث في غزة ضد الإنسانية

خالد عمران
خالد عمران
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استنكر الشيخ خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والشعب الفلسطيني واستهداف جيش الاحتلال للمستشفى المعمداني في غزة، قائلًا: "خالص العزاء والمواساة للقتلى والجرحى وقلوبنا والجميع مع الفلسطينيين".

وقال "عمران" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الأربعاء، إن الجميع يعتصر بالألم بسبب المشاهد التي نراها في غزة فهي أشياء غير متوقعة ، وما حدث ضد الإنسانية، موضحًا أن ما حدث هو خلاف أي دين أو معيار إنساني وهو وحشية ضد الإنسانية بكل المعاني.

وتابع، أن العدوان الإسرائيلي لا يعرف أي معنى من معاني الإنسانية، موضحًا أن هناك أدوار من كل إنسان، وما حدث فرصة لكل شخص يعمل في موقعه، أن يتخذ موقفا، لافتا إلى أن القيادة السياسية دورها مهم ويجب الالتفاف حولها.

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جيش الاحتلال قطاع غزة دار الإفتاء الإنسانية
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