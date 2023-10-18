أمن القاهرة يكشف تفاصيل مقتل عامل على يد زميله بالزيتون

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عامل بمقهى لتعديه على آخر بسلاح أبيض مما أدى لوفاته لخلافات بينهما بالزيتون.

تلقى قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من أحد المستشفيات باستقباله جثمان (عامل بمقهى، مقيم بدائرة القسم) توفى متأثر بإصابته بجرح قطعى بالجسم إثر ادعاء مشاجرة بمحل إقامته (مسكن مشترك لبعض عمال المقهى).

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وزميله بالعمل والسكن بسبب خلافات بينهما حول العمل تطورت لمشاجرة تعدى خلالها بالضرب على المجنى عليه باستخدام سلاح أبيض "سكين" حال تواجدهما بمحل سكنهما نتج عن ذلك إصابته والتى أودت بحياته .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وبحوزته السلاح المستخدم واعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.