السيسي: تهجير الفلسطينيين إلى سيناء ينقل مسرح العمليات إلى مصر

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن رفضه لفكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، حيث أنه بهذا الشكل تصبح سيناء قاعدة للعمليات ضد إسرائيل، وفي هذه الحالة؛ يكون من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها وعن أمنها القومي، فتقوم بتوجيه ضربات للأراضي المصرية.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني، نقلته فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، “ببساطة.. إنه سيحدث أمر مماثل، وهو تهجير الفلسطينيين من الضفة إلى الأردن، وبالتالي فكرة الدولة الفلسطينية اللي بنتكلم عليها، واللي المجتمع الدولي بيتكلم عليها، غير قابلة للتنفيذ؛ لأن الأرض موجودة، لكن الشعب مش موجود، وبالتالي، أنا بحذر من خطورة هذا الأمر”.