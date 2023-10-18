سوريا تعلن الحداد الرسمي العام ثلاثة أيام على ضحايا مستشفى المعمداني في غزة

أعلنت الحكومة السورية، اليوم الأربعاء الحداد الرسمي العام، لمدة ثلاثة أيام، على الضحايا الأبرياء الذين ارتقوا جرّاء اعتداء قوات الاحتلال الإسرئيلي، الذي استهدف مستشفى المعمداني بقطاع غــزّة في فلسطين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الحكومة أعلنت تنكيس الأعلام في جميع أنحاء الجمهورية، وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة.

يذكر طائرات الجيش الإسرائيلي قصفت مستشفى "المعمداني" في وسط مدينة غزة، مخلفة مئات الشهداء على الأقل وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة.

