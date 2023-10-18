اليوم.. نقابة الصحفيين تستضيف السفير الفلسطيني في لقاء مفتوح

تستضيف لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين، السفير الفلسطينى بالقاهرة دياب اللوحى، في تمام الساعة ١٢ ظهرا فى لقاء مفتوح حول آخر تطورات ما يجرى في غزة.

كما تنظم نقابة الصحفيين في الساعة الخامسة من عصر اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية على سلم النقابة، بوسط القاهرة، للتنديد بالمجازر التي ترتكبها قوات الكيان الصهيوني المدعومة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، ضد الأبرياء العزل من الشعب الفلسطيني، وكان آخرها استهداف مستشفى المعمداني بقطاع عزة والتي راح ضحيتها أكثر من 830 شهيدا أغلبهم من الأطفال والنساء.

وأعلن مجلس نقابة الصحفيين المصريين، إدانته الشديدة لمجزرة الاحتلال الصهيونى الإجرامى باستهداف المستشفى المعمدانى فى قطاع غزة، الذى أسفر عن سقوط مئات الشهداء من الضحايا الأبرياء والجرحى، والمصابين من المواطنين الفلسطينيين العزل فى غزة.

وأكدت نقابة الصحفيين أن ما يرتكبه جيش الاحتلال الصهيونى من قصف متعمد لمنشآت وأهداف مدنية، يعد انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولى والإنسانى، ولأبسط قيم الإنسانية، ويقع تحت أنظار العالم المتخاذل، الذى يقف صامتًا أمام حرب إبادة جماعية لشعب أعزل، مطالبة بتحقيق دولى فى جرائم الحرب الصهيونية.

وتحمّل نقابة الصحفيين المصريين جميع دول العالم، خاصة الدول الكبرى المتواطئة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، مسئولية التدخل لوقف هذه الانتهاكات الإجرامية، وإدانتها بشكل واضح.

وقطع مجلس النقابة انعقاده فى جلسته الدورية، لمتابعة المجزرة البشعة والجريمة الإرهابية، التى استهدفت المرضى، والجرحى بالمستشفى الأهلى المعمدانى فى غزة.

وقرر مجلس نقابة الصحفيين دعوة كل الزملاء لوقفة احتجاجية في تمام الساعة الخامسة عصرًا لإعلان موقفهم الواضح دعمًا للأشقاء الفلسطينيين ضد الإجرام الصهيونى.

كما يعلن المجلس رفضه لمحاولات تهجير أهل غزة عن أرضهم، ويؤكد أن الشعب الفلسطينى فى غزة لن يتخلى عن أرضه، وأن الشعب المصرى يتضامن مع موقف الأشقاء فى غزة، ولن يسمح بخلق وطن بديل لهم فى سيناء، أو فى أى مكان آخر.

وأعلن مجلس النقابة، إعادة فتح حساب صندوق دعم فلسطين، والتبرع بمبلغ 100 ألف جنيه، ودعوة أعضاء المجلس، والجمعية العمومية للتبرع فى هذا الحساب.

ووجه مجلس نقابة الصحفيين الدعوة لنقباء، ومجالس النقابات المهنية لاجتماع بمقر النقابة مطلع الأسبوع القادم لتنسيق الجهود المشتركة؛ لدعم الشعب الفلسطينى البطل فى مواجهة آلة الحرب الصهيونية.

وأعلن مجلس النقابة أنه سيخاطب الاتحاد الدولى للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، والمؤسسات الدولية المعنية بحرية الصحافة للمطالبة بفتح تحقيق دولى فى جرائم الحرب الصهيونية، واستهداف الصحفيين، وناقلى الحقيقة، واتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقة قتلة الصحفيين بالتنسيق مع نقابات الصحفيين المعنية.

كما قرر المجلس التبرع بأدوات السلامة المهنية الموجودة بمقر النقابة للصحفيين الفلسطينيين، وفتح الباب أمام الزملاء للتبرع بأية أدوات للسلامة المهنية، والإسعاف والإغاثة.

وتجدد نقابة الصحفيين المصريين، دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطينى فى المقاومة، والرد على جرائم الكيان الصهيونى المتكررة بكل الوسائل المشروعة، التى كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية.