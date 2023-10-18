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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

استشهاد 46 فلسطينيا في غارات جديدة للاحتلال الإسرائيلي على غزة

استشهاد
استشهاد
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أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، استشهاد 46 شخصا في سلسلة غارات جديدة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بحسب ما أعلنته فضائية "القاهرة الإخبارية" منذ قليل.

فيما دعا جيش الاحتلال سكان غزة مجددا للإخلاء باتجاه الجنوب، وأعلن أن هناك مساعدات إنسانية في جنوب غزة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، الذي أوقع الآلاف من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

وينفذ جيش الاحتلال عملية "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة، التي قال إنها تأتي ردًا على عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

 

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فلسطين قطاع غزة القاهرة الاخبارية جيش الاحتلال
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