بعثة الأهلي تطير اليوم إلي تنزانيا استعدادا لمواجهة سيمبا

تطير بعثة النادي الأهلي إلى العاصمة التنزانية دار السلام، اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري السوبر الإفريقي لكرة القدم، وهي البطولة المستحدثة من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ويرغب الأهلي في تقديم مستوى قوي والتتويج بأول لقب لها، لا سيما وأنه بطل إفريقيا في النسخة الأخيرة من دوري أبطال إفريقيا.

ويتدرب فريق الكرة بالنادي الأهلي صباح اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش، قبل أن يتناول لاعبو الفريق الأحمر وجبة الغداء في فندق النادي ويستقل الحافلة التي تنقلهم إلى مطار القاهرة ومن ثم ركوب الطائرة الخاصة التي ستتوجه عصر اليوم إلى تنزانيا، لخوض مباراة الجمعة المقبل.

وحرص مسئولو النادي الأهلي على توفير رحلة طيران خاصة في السفر إلى تنزانيا، لتجنب تعرض اللاعبين للإجهاد والتعب من طول رحلة السفر، بخلاف خوض اللاعبين الدوليين مباريات قوية رفقة منتخباتهم خلال الأجندة الدولية لشهر أكتوبر.

يلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الجمعة المقبلة فى دار السلام فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي) بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر في القاهرة.

وفى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزاني سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي.

والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).

كان الأهلي قد حقق الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مباريات الأسبوع الثالث لبطولة الدوري.

وقيد الأهلي 30 لاعباً في قائمة الفريق الأفريقية وهم: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف -علي معلول - كريم الدبيس - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - محمد هاني - خالد عبد الفتاح- أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - مروان عطية - كريم نيدفيد - عمرو السولية - إمام عاشور - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشه - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - كريم فؤاد - محمد الضاوي كريستو - رضا سليم - بيرسى تاو - محمود عبد المنعم كهربا - أنتوني موديست وصلاح محسن.