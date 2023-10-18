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الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس التونسي: مستمرون في النضال ضد العدوان الإسرائيلي

الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد
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أكد الرئيس التونسي قيس سعيد مواصلة مسيرة النضال ضد العدوان الإسرائيلي حتى تستعيد فلسطين استقلالها كاملا وتكون عاصمتها القدس.
وقال الرئيس التونسي - خلال اجتماعه الطارئ مع المجلس الأمني القومي التونسي - إن الأمة العربية بأكملها تؤيد وتناصر القضية الفلسطينية وتعمل على حلها، مضيفا أنه لا وقت للشجب والتنديد. 
وطالب المجتمع الدولي بوضع حد للعدوان الإسرائيلي وتطبيق القوانين الدولية واضعا المسئولية على عاتقهم خاصة في ظل استمرار الإبادة الجماعية التي استهدفت الأطفال في البيوت والمستشفيات ومحاولات التهجير.
ودعا الرئيس التونسي جميع شعوب العالم أن تتحد لوقف هذه المذابح ومساعدة الشعب الفلسطيني على استرجاع حقه المسلوب وتحرير أرضه.
وأشار إلى أنه من حق الشعب التونسي أن يعبر عن موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني دون المساس بأمن وسلامة أحد. 
 

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الرئيس التونسي العدوان الإسرائيلي قيس سعيد
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