داعش الإرهابي يهاجم مناطق قسد السورية بـ134 عملية منذ مطلع العام الجاري

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم داعش الإرهابي شن نحو 134 عملية إرهابية منذ مطلع العام الجاري، ونحو 10 عمليات منذ أول الشهر الجاري، بمنطقة الإدارة الذاتية للأكراد التي تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن.



ووثق المرصد السوري عمليات التنظيم الإرهابي على شمال وشرق سوريا، من بين هذه العمليات استهداف لاعب رياضي في بلدة أبو حمام شرقي دير الزور بالأسلحة الرشاشة ما أدى لمقتله على الفور، انتقاما منه لكونه شارك في العديد من العمليات الأمنية ضد خلايا التنظيم الإرهابي. كما جرى استهدف تجمع لشبان بالقرب من منزلهم في قرية طيب الفال التابعة لبلدة الصور بريف دير الزور الشمالي، مما أدى لإصابة مدني وعنصر من قوى الأمن الداخلي “الأسايش” تم نقلهما إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج. واستهداف بئر نفط في حقل الصيجان، وبئر الحمادة النفطي. وفي الوقت نفسه قُتل شخص متهم بأعمال السحر والشعوذة، جراء استهدافه بالرصاص من قبل مسلحين مجهولين من خلايا التنظيم، في بلدة الصبحة بريف دير الزور الشرقي، ضمن منطقة قوات سوريا الديمقراطية.



في ذات الإطار، قُتل موظف يشغل منصب مسؤول مكتب الإغاثة في مؤسسات الإدارة الذاتية، في بلدة أبوحمام بريف دير الزور الشرقي، إثر استهدافه بالرصاص المباشر، أمام منزله من قبل مسلحين من خلايا التنظيم الإرهابي. كما تم استهداف عربة نقل عسكرية تقل عناصر من قوات سوريا الديمقراطية، على طريق حاوي بلدة الجرذي الشرقي بريف دير الزور الشرقي وسط معلومات عن وقوع 3 جرحى من العناصر كحصيلة أولية.



ووفقا لبيانات المرصد السوري، إنه قم تم إحصاء نحو134 عملية قامت بها خلايا التنظيم ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية منذ مطلع العام 2023، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقا لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 89 قتيلا، هم: 21 مدنيين و63 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق الإدارة الذاتية، وشخص مجهول الهوية، و4 عناصر من التنظيم الإرهابي.