وفد الهيئة العربية للمسرح يلتقي وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي

استقبل الدكتور علي العبودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالعراق، الكاتب إسماعيل عبدالله، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، والوفد المرافق له، بحضور نقيب الفنانين العراقيين الدكتور جبار جودي، وذلك في إطار التحضيرات لاحتضان العراق الدورة الرابعة عشرة من مهرجان المسرح العربي، الذي يقام في الفترة من 10 إلى 18 يناير 2024 والتي تنظمها الهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والآثار ممثلة بدائرة السينما والمسرح ونقابة الفنانين العراقيين.

رحب الدكتور العبودي بالخطوة الهامة المتمثلة باحتضان هذا الحدث الثقافي العربي الهام، مؤكداً حرص العراق على لعب دور ثقافي عربي يليق بتاريخه ودوره في صناعة الثقافة العربية، مؤكداً حرص وزارته على المساهمة الفعالة في إنجاح المهرجان وتفعيل كافة مرافقها الإدارية والتقنية وجامعاتها وكليات الفنون التابعة لها في هذا الشأن، حيث أن المهرجان بأهميته ومكانته يستحق الالتفاف حوله.

كما خص العبودي، الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بالتقدير والاحترام لدوره الكبير في تطوير الثقافة العربية والدراسات والبحوث.

وبدوره قدم الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، تقديره للدور الكبير الذي تلعبه الوزارة في ترقية البحث العلمي والجوانب الأكاديمية خاصة في كليات الفنون والفنون التطبيقية، مؤكداً على أن الهيئة حريصة على التعاون والعمل مع الوزارة في هذا الحدث وفي جوانب عديدة خلال المهرجان، من خلال مجموعة من البرامج التي تخص الهيئة فيها مصانع المسرحيين المتمثلة بكليات الفنون حيث ستقدم الهيئة نسخة كاملة من منشورات الهيئة لمكتبات كليات الفنون، وحيث أن هذا المهرجان هو الأضخم عربيا، ويشارك فيه حوالي 600 فنان عربي، فالهيئة ستنظم لقاءات خاصة لكبار المسرحيين العرب المشاركين في المهرجان مع طلبة كلية الفنون، وشكر الوزير على تقديمه تسهيلات تقنية من أجل إنجاح المهرجان.

ووجه الدكتور جبار جودي نقيب الفنانين العراقيين، الشكر للوزير العبودي على هذه الروح الإيجابية التي تكمل الجهود العراقية المتكاتفة في هذا الحدث الكبير، حيث أن الرؤى من كافة الأطراف متفقة على إنجاز دورة استثنائية التميز والمستوى.

والجدير بالذكر أن وفد الهيئة العربية للمسرح قد عقد العديد من لقاءات العمل مع الأطراف الشريكة المعنية بالمهرجان، وكذلك مع عدد من اللجان التي تعمل على تهيئة المقدمات اللازمة لتنظيم المهرجان.

