عماد الدين حسين: الفلسطينيون يكتبون أسماءهم على أيديهم للتعرف عليهم حال وفاتهم

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلقى اتصالات واتصل بغالبية قادة لعالم وبحث رؤية مصر التي تقوم على أساس وقف إطلاق النار بغزة والبحث عن سبل للتهدئة.

وأضاف، حسين خلال تصريحات لقناة "إكسترا نيوز"، أن هناك تأكيد مصري ودولي على رفض فكرة تهجير الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن اجتماع مجلس الأمن القومي المصري كان له مجموعة من القرارات ومنها الدعوة لقمة للسلام لبحث سبل الخروج من الأزمة والمقررة يوم السبت المقبل ونأمل بأن تناقش جذور المشكلة، ومنع التصعيد والحفاظ على الشعب الفلسطيني خاصة أن غزة تواجه واحدة من أكثر المذابح الدموية.



وأكد أن مصر تتحرك منذ اللحظة الأولى بتجهيز قوافل المساعدات وحملات التبرع بالدم، ورأينا حافلات المساعدات تحركت في العريش في انتظار افتتاح المعبر، وتخصيص مطار العريش لاستقبال المساعدات الدولية ولكن يوجد تعنت من قبل الجانب الإسرائيلي وقيامه بقذف معبر رفح من الجنوب مرتين.

وأشار حسين إلى أن الوضع في غزة صعب لا مياه ولا كهرباء ولا مواد غذائية فهم يشربون مياه ملوثة ووصل الأمر إلى أن بعضهم يكتب اسمه على يده حتى لو حدثت انهيارات يتعرفون على جثثهم.