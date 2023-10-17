باحث: إسرائيل تستهدف المدنيين لتدفعهم إلى الهجرة من فلسطين

قال جهاد حرب كاتب ومحلل سياسي من رام الله، إنّ قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة له رسائل متعددة، منها ما يستهدف لقصف مناطق محاذية للقطاع ومعسكرات الجيش الإسرائيلي وتجمعاته، ومنها ما هي رسائل من الحكومة الإسرائيلية بنفاد قدرات المقاومة الفلسطينية وقدرتها على الوصول إلى أماكن بعيدة مثل تل أبيب وغيرها.

وأضاف "حرب"، في مداخلة مع الإعلامية شيماء الكردي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل تستهدف المدنيين لتدفعهم إلى الهجرة من فلسطين، مشيرًا إلى ان حزب الله لم يقرر الدخول في معركة واسعة ضد الاحتلال الإسرائيلي ومازال الطرفين يستخدمان قوى محدودة في مواجهة بعضهما البعض قد لا ترقى إلى حرب خلال الأيام القادمة.

وتابع: قد يتحول ما يحدث إلى حرب أو معركة واسعة بين إسرائيل وحزب الله إذا تم تغيير في قواعد اللعبة بين الطرفين أو سقط عدد من القتلى في صفوف أحد الطرفين ما يدعو إلى رد فعل قوي وكبير من أحدهما.