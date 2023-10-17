إحالة عاطل للجنايات لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية بالأزبكية

أمرت جهات التحقيق بالازبكية اليوم باحالة عاطل لمحكمة الجنايات لاتهامه بسرقة مشغولات ذهبية، من داخل إحدى المساكن بدائرة القسم.

وكان قد نجح رجال المباحث فى ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" لقيامه بسرقة (مشغولات ذهبية - مبلغ مالي) من مسكن أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بقيامه بالتصرف بها بالبيع لدى عميله سيئ النية (مالك محل ذهب - كائن بدائرة قسم المرج) "أمكن ضبطه" وبحوزته المشغولات الذهبية المستولى عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.