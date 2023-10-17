ماكرون يزور الشرق الأوسط قريبا لمنع التصعيد وإحياء عملية السلام

أدلى رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون اليوم خلال مؤتمر صحفي في تيرانا، بتصريحات تخص الوضع المشتعل في الشرق الأوسط وعلى وجه الخصوص، الحرب في غزة حيث قال: "لقد تمكنت ، في الأيام الأخيرة، من إرسال رسائل تنبيه لإسرائيل تطالب باحترام القانون الإنساني والقانون الدولي والسكان المدنيين في غزة والضفة الغربية وعدم تصعيد الصراع نحو لبنان.

وقال بأننا "نظل يقظين وملتزمين للغاية في هذا الشأن. وكشف بأنه طلب من وزيرة الخارجية كاثرين كولونا زيارة المنطقة، لقد فعلت ذلك من خلال جولة إقليمية.

وأعلن قائلاً "من جهتي، سأذهب إلى المنطقة بمجرد أن أرى أن لدينا جدول أعمال مفيداً والحصول على إجراءات ملموسة للغاية والتي يتعين علينا اتخاذها هناك". وقال" سأواصل المشاورات والمناقشات، لكن رغبتي هي أن أتمكن من السفر إلى منطقة الشرق الأوسط عندما نتمكن من التوصل إلى اتفاق ملموس، إما بشأن عدم التصعيد، أو بشأن القضايا الإنسانية وعلى نطاق أوسع حول كل شيء. وقد قلت ذلك من أجل فرنسا، وأمن إسرائيل، ومكافحة جميع الجماعات الإرهابية، ولكن أيضًا من أجل إحياء عملية السلام والحل السياسي هي كل هذه الأشياء المترابطة ولا يجب أن تكون منفصلة. وهذه هي الأجندة التي يجب أن نجدها ونسير عليها".