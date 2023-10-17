رئيس"النواب" الأردني: جهود كبيرة لوقف الحرب على غزة وبناء أفق سياسي لتحقيق السلام

قال رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي إن ملك الأردن الملك عبدالله الثاني يبذل جهودًا كبيرة من أجل وقف الحرب على قطاع غزة وحماية المدنيين، حيث بدأ سلسلة لقاءات في أوروبا لحشد موقف دولي لوقف الحرب ورفض أية محاولة لتهجير الفلسطينيين أو التسبب في نزوحهم، وبناء أفق سياسي لضمان فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس "حل الدولتين".

جاء ذلك خلال اتصال الصفدي اليوم /الثلاثاء/ مع كل من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ورئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش.

وأكد الصفدي - طبقا لبيان صادر عن مجلس النواب الأردني- أهمية حشد موقف برلماني عربي موحد دعمًا للأشقاء في قطاع غزة، ووقف حرب الاحتلال على القطاع، والدفع قدمًا باتجاه حل شامل وفق "حل الدولتين" يضمن قيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.