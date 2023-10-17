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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

أمريكا: 5 ملايين دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات حول موقع نائب زعيم حركة الشباب الصومالية

الصومال
الصومال
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أعلنت السلطات الأمريكية مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد هوية أو تحديد موقع أبوبكر علي عدن، نائب زعيم حركة الشباب الصومالية.

وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء أن أبوبكر علي عدن أمضى عدة سنوات كقائد عسكري لحركة الشباب بعد أن كان يرأس في السابق "الجبهة" وهي الجناح المسلح لحركة الشباب.

وأوضح البيان أنه في 4 يناير 2018، صنفت وزارة الخارجية الأمريكية عدن على أنه إرهابي عالمي وتم حظر جميع ممتلكات أبو بكر علي عدن الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية. ويُحظر عمومًا على الأشخاص الأمريكيين الدخول في أي معاملات معه، كما يرتبط عدن بالجماعات التابعة لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.

وأشار البيان إلى أن حركة الشباب مسؤولة عن الهجمات الإرهابية في كينيا والصومال والدول المجاورة والتي أسفرت عن خسائر كبيرة في الأرواح، بما في ذلك مواطنون أمريكيون.

وصنفت وزارة الخارجية حركة الشباب كمنظمة إرهابية أجنبية ومنظمة إرهابية عالمية محددة في مارس 2008.

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