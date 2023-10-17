إنفوجراف| "الزراعة في كل مصر".. أنشطة المديريات والطب البيطري خلال أسبوع

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم ١١٥ من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ١٠ وحتى ١٦ اكتوبر الجاري.

وخلال هذا الاسبوع كثفت مديرية الطب البيطرى بمحافظة القاهرة، حملاتها على اسواق اللحوم، حيث تم ضبط 33 طن و 54 كجم لحوم ودواجن ذبح خارج المجازر، ومقطعات ومصنعات لحوم ودواجن، ومفروم لحوم وأكباد ودهون وحواوشي غير صالحة للاستخدام الآدمى.

كما نظت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، قافلة بيطرية مجانية بمركز العياط، حيث تم تقديم الخدمات البيطرية للمربين بالمجان، كما كثفت المديرية حملاتها الرقابية علي الاسواق حيث تم ضبط 7983 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحصين 18 الف و 650 راس ماشية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، ختام فاعليات الدورة التدريبية حول الابتكار الزراعي والريادة فى العصر الرقمى ودورة فى التنمية المستدامة، كما شنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، حملات للتفتيش على اسواق بيع وتداول الاسمدة الزراعية، حيث تم ضبط 300 شيكارة من الأسمدة المدعمه والمحظور تداولها خارج الجمعيات الزراعية داخل مخزن بدائرة مركز اشمون, كما تم ضبط 150 شيكارة اسمدة ومخصبات زراعية بدون اى فواتير شراء وبدون ترخيص، كذلك تم ازالة 15 حالة تعد على الاراضي الزراعية، وعقد ندوة ارشاديه موسعه بالإدارة الزراعية بشبين الكوم حول ترشيد استهلاك المياه فى الرى.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، المرور لمتابعة عمليات كبس وتجميع قش الارز، بمراكز: المنصورة وأجا وميت غمر للتصدي لعمليات حرق قش الارز، كما اعلنت المديرية بدء حملة مكافحة القوارض ما بعد حصاد المحاصيل الصيفية، كما تم تنفيذ يوم جني لمحصول القطن والقطن المحمل على سمسم وشرح فوائد التكثيف المحصولي.

ونظمت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع جامعة الزقازيق والقطاع الخدمي بالمحافظة، قافلة بيطرية توعوية مجانية بمركز الإبراهيمية، حيث تم رش ٨٥ رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع ٢٠٠ رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية، عن تحصين 51 الف و 910 رأس ماشية ضد مرض طاعون المجترات، وترقيم 2117 حيوان، كما شنت ايضا المديرية 25 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم تم خلالها المرور على 62 من أسواق بيع اللحوم، حيث تم ضبط 143 كجم لحوم ذبح خارج المجازر ولحوم مصنعة وكبدة ودواجن واسماك غير صالحة للاستخدام الأدمي.

بينما واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية، متابعة فحص ورش النخيل بحدائق أنطونيادس، والرش ضد سوسة النخيل الحمراء، كما تم المرور على جمعية سيدي مسعود التعاونية الزراعية وفحص تقاوى القمح، والتأكد من جودتها، كما تم تنفيذ يوم جني لحقل القطن ببرنامج التكثيف المحصولى ( تحميل السمسم على القطن) بزمام إدارة العامرية، كما نظمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة مطروح، بالتعاون مع احدي شركات قطاع البترول و جمعية الأورمان الخيرية، قافلة بيطرية مجانية بقرية سواني سمالوس التابعة لإدارة الضبعة البيطرية حيث تم إجراء الكشف والفحص الطبي علي إجمالي5680 رأس من الحيوانات.

فيما واصلت ايضا مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة عمليات جنى محصول القطن، والمرور على زراعات بنجر السكر، ومتابعه انتظام أعمال الجمعيات والتأكد من الالتزام بالتعليمات وضوابط صرف الأسمدة، فضلاً عن متابعة حملة مكافحة القوارض عقب المحاصيل الصيفية، كذلك تم عقد يوم جني لمحصول القطن بالحقول الإرشادية لزراعة محصول السمسم المحمل علي القطن، وعقد يوم حقل بالحقول الارشادية لمحصول بنجر السكر، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، متابعة الاستعدادات للموسم الشتوى ومدى توافر التقاوى، كذلك تم المرور لمتابعة التخلص الآمن من مخلفات الارز واستغلال قش الارز فى عمل بالات للاستخدام فى العلف الحيوانى وعدم حرقه للحفاظ على بيئة نظيفة خالية من الامراض، فضلاً عن المرور على حلقات تجميع القطن حيث تم التاكيد على جهود الدولة للتيسير على المزارعين.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، متابعة الأعمال الزراعية بشرم الشيخ، وتم زراعة البطاطس، بمزرعة التسمين بالطور حرصا على توفير احتياجات المواطنين، كما تم إطلاق قافلة زراعية تنموية وارشادية لمتابعة الزراعات، كذلك أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة البحر الاحمر، الانتهاء من تحصين 14 الف و 201 راس ماشية ضد مرض طاعون المجترات، كما نظمت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، المزاد الثالث العلني لمحافظات الصعيد: الفيوم وبني سويف والمنيا واسيوط وسوهاج لمحصول القطن بمحافظة الفيوم، كما قامت مديرية الزراعة بمحافظة اسيوط، بالمرور على الادارة الزراعية بالقوصية وتم عقد اجتماع مع العاملين وذلك لمتابعة خطة سير العمل بها، كما تم تفقد المزرعة الارشادية بالادارة والتى تبلغ مساحتها حوالى 6 أفدنة مُعدة للزراعة الشتوية.

وعقدت مديرية الطب البيطري بالمنيا، إجتماعا مع الاطباء والعاملين بادارة سمالوط البيطرية لمناقشة جهود الإدارة، فيما شاركت المديرية فى تسليم (عدد 336 رأس اغنام ) لعدد 112 المواطنين من الكثر إحتياجاً بالمنطقة، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة سوهاج، مركز تجميع القطن بمركز دار السلام للاطمئنان على منظومة تسويق الاقطان والتأكيد على اعمال فرز ووزن القطن.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن اصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة

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