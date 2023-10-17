"المشاركة السياسية آلية لتحقيق التنمية" ندوة بعلوم الفيوم.. صور

شهد الدكتور صالح العوني عميد كلية العلوم بجامعة الفيوم ندوة تحت شعار “صوتك مستقبلك.. انزل وشارك” التي نظمها مركز إعلام الفيوم بالتعاون مع كلية العلوم، بحضور الدكتور سمية جودة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور نادية عبد العزيز وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الكريم محمد رئيس مجلس قسم علم الحيوان بكلية العلوم، وحمدي سعيد وكيل الوزارة بقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات بشمال الصعيد، وسهام مصطفى مدير مركز إعلام الفيوم، وذلك اليوم الثلاثاء، بقاعة السيمنار بكلية العلوم.

في مستهل كلمته أكد الدكتور صالح العوني أن الانتماء والولاء للوطن يعد شرطًا أساسيًّا لمن أراد تحقيق الإنجازات والنجاحات، مضيفًا أن البناء الحقيقي هو الاستثمار في عقول البشر.

وأشار إلى أن المشاركة السياسية تعد ضرورة ملحة خلال الفترة الحالية، وأن التكاتف والتماسك والالتفاف حول قيادتنا السياسية من الأمور المهمة التي يجب أن نسعى إليها، كما دعا الطلاب إلى المشاركة في الحياة السياسية وأهمية إثبات الذات في بناء الوطن، مؤكدًا أن مصر ستظل بلد العزة والكرامة رغم أنف الحاقدين، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها وشرطتها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

واوصت الدكتورة سمية جودة الطلاب بأهمية النزول والإدلاء بأصواتهم الانتخابية بكل وضوح وشفافية، مشيرةً إلى ضرورة أن يكون لهم دور إيجابي في بناء مجتمعهم بشكل بارز من خلال المشاركة في الحياة السياسية والإسهام في استكمال الانتخابات الرئاسية الحالية.

كما أكدت الدكتورة نادية عبد العزيز أن المشاركة في الحياة السياسية تعد ركيزة أساسية لبناء أوطاننا، وأوصت الطلاب بأن يكونوا أشخاصًا إيجابيين، وأن يسهموا في العملية الانتخابية عن طريق الادلاء بأصواتهم، وعدم الالتفات إلى الأفكار الهدَّامة.

كما أوضحت أهمية الاندماج في الحياة السياسية بشكل عام، من خلال المشاركة في الأحزاب السياسية، وتفعيل دور المواطنة من خلال المشاركة الفعالة في مؤسسات المجتمع المدني المختلفة.

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