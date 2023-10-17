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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

ورشة عمل لمنهج التربية الوطنية فى المرحلة الثانوية بالوادي الجديد

جانب من فعاليات ورشة
جانب من فعاليات ورشة العمل
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أكد سيد عبد العزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أنه جرى تنفيذ ورشة عمل تدريبية على منهجي التربية الوطنية والمواطنة وحقوق الإنسان، بالتنسيق مع توجيه عام المواد الفلسفية للتعليم الثانوي

ويأتي ذلك فى إطار خطة العمل على تطوير الآداء والنهوض بالعملية التعليمية على ارض المحافظة.

وخلال الورشة جرى مناقشة عدة محاور ووضع الخطوط العريضة لتدريس المنهج وفق الخطة الزمنية.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.

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