محافظ جنوب سيناء يتفقد قافلة بيع السلع الغذائية أسعار مخفضة

تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، قافلة بيع منتجات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة أثناء اصطفافهم أمام الديوان العام بمدينة طور سيناء في اطار مجهودات المحافظ وتواصله مع كافة الجهات المعنية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بنسب تخفيض مناسبة.

و اعطى المحافظ اشارة البدء نحو الانطلاق علي مدن المحافظة المختلفة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين علي مستوى مدن المحافظة.

وأوضح المحافظ أنه جرى التنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحه، بتوفير عدد 10 سيارات، بواقع 4 سيارات مرسيدس حمولة 20 طن و6 سيارات شيفروليه حمولة 1.5 طن ثلاجة محملة بأصناف السلع الغذائية (جافة/ مجمدات) لتلبية احتياجات ومطالب أهالي جنوب سيناء، حيث يتم توفيرها مرتين شهريا، من أمام ديوان عام المحافظة بطور سيناء، وبالنسبة لباقي مدن المحافظة يتم التحرك اليومي للعربات الصغيرة حمولة 1.5 طن من الساعة السابعة صباحا الي قري ومدن المحافظة والبيع حتى الساعة الثالثة عصرا بكل مدينة ،علي ان يتم استعواض السلع الغذائية المباعة من عربات المنافذ يوميا والبيع بأسعار مناسبة ومخفضة للجمهور.

ووجه المحافظ الشكر والتقدير للقوات المسلحة ( جهاز مشروعات الخدمة الوطنية) علي توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة بنسبة تخفيض من 25 الي 30 %، ومنع الاحتكار ومحاربة الغلاء، مؤكدا علي متابعة الأسواق بكافة مدن المحافظة عن طريق لجان برئاسة السكرتير العام، وبالتنسيق مع مباحث التموين لمتابعة توفر السلع بنسب التخفيض المناسبة.

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