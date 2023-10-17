للعام الثاني.. البنك العربي الأفريقي راعي بلاتيني لمؤتمر «GTR Egypt 2023» للتجارة العالمية

قام البنك العربي الأفريقي الدولي بالمشاركة كراعي بلاتيني متميز للعام الثاني على التوالي بمؤتمر GTR Egypt 2023 للتجارة العالمية الذي يقام بشكل دوري في الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا بعد عودته إلى القاهرة في أكتوبر 2023.

وقد استضاف المؤتمر العديد من رجال الأعمال وكبار المصدرين والمستوردين في السوق المصري، بالإضافة إلى بعض البنوك المحلية والعالمية لمناقشة أهم التطورات في قطاع الاستيراد والتصدير وكيفية تأثير التغييرات الاقتصادية المصرية الحالية عليهم بالإضافة إلى مدى تأثير التحول الرقمي على تمويل التجارة في مصر .

وشاركت رئيس قطاع المعاملات المصرفية الدولية بالبنك العربي الأفريقي الدولي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر في حلقة نقاش حول فرص الاستثمارات التجارية في مصر لتصبح بوابة التجارة العالمية، وأضافت أن استراتيجية البنك كمجموعة مالية ترتكز على تقديم حلول مصرفية تجارية تواكب التطورات العالمية لتلائم احتياجات هذا المجال الحيوي.

كما أضاف رئيس قسم استشارات التجارة والنقد بالبنك العربي الأفريقي الدولي عن اهمية استخدام منتجات التجارة لمواكبة التطورات العالمية المتنوعة التي يقدمها البنك في مصر والفروع الخارجية مما يتماشى مع استراتيجية البنك فى ريادة المنتجات والخدمات التجارية للمعاملات الدولية مع ضمان استمرارية تأمين التدفقات المالية التجارية لعملاء البنك في مصر والمنطقة.

جدير بالذكر أن مشاركة البنك العربي الأفريقي الدولي في هذا المؤتمر تعزز من تواجده إقليميا كبوابة للأعمال التجارية العالمية وتبادل الافكار والحلول التجارية مع كبار المصدرين والمستوردين في مصر والشرق الأوسط وتقديم حلول بنكية مبتكرة تناسب جميع الشركات من خلال شبكة فروع البنك التى تضم متخصصين في عمليات الاستيراد والتصدير وإدارة النقد.