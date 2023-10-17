عبدالواحد السيد: أوسوريو يقود تدريب الزمالك غدا بعد عودته من إنجلترا

كشف عبدالواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، عن موعد وصول الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم إلى القاهرة.

وأكد عبدالواحد السيد، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن المدير الفني سيصل إلى القاهرة مساء اليوم الثلاثاء بعد قضاء إجازة سريعة مع أسرته في إنجلترا.

وأضاف مدير الكرة، أن أوسوريو سيقود تدريبات الفريق غدا الأربعاء، استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وخاض فريق الزمالك حتى الآن 3 مباريات بالدوري، حيث تعادل في الجولة الأولى أمام بيراميدز بنتيجة 2-2، ثم تعادل أمام المقاولون العرب بنتيجة 1-1 في الجولة الثاني، وحقق فوز بصعوبة على حساب فريق البنك الأهلي بنتيجة 2-1، ويأتي الفريق الأبيض حاليا في المركز الخامس لجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 5 نقاط.