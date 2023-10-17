أثناء عبور الطريق.. مصرع شخص دهسته سيارة نقل في الفيوم

لقي شخص مصرعه أسفل عجلات سيارة نقل في الفيوم، بعدما دهسته خلال عبوره الطريق، حيث سقط على الأرض جثة هامدة غارقًا في دمائه، فيما توقفت حركة المرور على الطريق، وهرع المارة أملًا في إنقاذ حياته لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة، ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من مأمور قسم شرطة الفيوم، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بمصرع شخص دهساً أسفل عجلات سيارة نقل، عند مطلع الكوبري العلوي بجوار مستشفي التحرير بالفيوم.



وانتقل ضباط مركز شرطة الفيوم إلى مكان البلاغ، وتبينّ أنّه أثناء عبور شخص الكوبري العلوي، صدمته سيارة تسير بسرعة جنونية، فسقط أرضاً ولقي مصرعه على الفور، إثر إصاباته المتعددة جراء الحادث.

واستدعت قوات الشرطة، سيارة إسعاف، حيث جرى نقل الجثة إلى ثلاجة الموتى بمستشفى التامين الصحي تحت تصرف جهات التحقيق، التي انتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وبيان أسباب الوفاة، والتصريح بالدفن.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، كما تحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق حول الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.