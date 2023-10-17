أستاذ زراعة: طفرة نوعية في القطاع ولم نشهد أي نقص بالسلع

أكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة بجامعة عين شمس، أن قطاع الزراعة شهد طفرة نوعية خلال السنوات الأخيرة، وبالتالي لم نجد أي نقص في أي سلعة غدائية الفترة الماضية، لافتًا إلى أن هذا لم يحدث من فراغ ولكن يوجد خطة من قبل الدولة وإرادة سياسية قوية تستهدف زيادة الرقعة الزراعية في مصر.

وأضاف “أبو اليزيد” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن قطاع الزراعة شهد مشروعات عملاقة جاء على رأسها الدلتا الجديدة وإعادة إحياء توشكى، حيث تم استصلاح مساحات هائلة من الأراضي، لافتًا إلى أن هذه المشروعات تستهدف التوسع الأفقي للأراضي والعمل على رفع الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات بالإضافة إلى توفير الكثير من فرص العمل للشباب.

ولفت أستاذ الزراعة إلى أن المشروعات الزراعية استخدم فيها أحدث التقنيات والأساليب للحصول على أعلى إنتاجية من الفدان، بالإضافة إلى إطلاق مشروعات تحديث الري واستخدامها بدلًا من الري بالغمر.