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الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

قاتل "مسن التجمع الأول": "خلصت عليه عشان أسرق السيارة"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اصطحبت قوة أمنية بمديرية أمن القاهرة رفقة فريق من النيابة العامة، المتهم بقتل مسن يقيم في منطقة التجمع الأول، لتمثيل الجريمة بمسرح الحادث، حيث شرح المتهم كيفية إنهاء حياة المجني عليه، وأجرى محاكاةً تصويريةً لكيفية ارتكاب الجريمة.

وأكد المتهم في اعترافاته أنه استدرج المجني عليه لمكان خارج النطاق العمراني بقصد إنهاء حياته لسرقة السيارة، قائلا:«خلصت عليه عشان أسرق السيارة».

بدأت الواقعة فى ضوء رصد ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب أحد الأشخاص "بالمعاش" عقب خروجه من مسكنه الكائن بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة مستقلاً السيارة خاصته.

بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (مهندس - مقيم بدائرة القسم) بغياب والده (بالمعاش - مقيم بذات الدائرة) وبإجراء التحريات تبين أن المتغيب كان بصحبة (ميكانيكى - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) لإجراء بعض الإصلاحات بالسيارة خاصته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور، وبمواجهته اعترف بأنه حال إصطحابه للمتغيب لإحدى الورش بدائرة قسم شرطة عين شمس قام بمغافلته والاعتداء عليه وخنقه وإلقائه بالطريق بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية والتخلص من هاتفه المحمول، وعاد بالسيارة لدائرة قسم شرطة المرج للتصرف بها بالبيع، وتم العثور على جثمان المجنى عليه و ضبط السيارة والهاتف المحمول الخاصين بالمجنى عليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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