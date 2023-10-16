دبلوماسي روسي يؤكد رغبة دول إفريقية في الانضمام لـ"بريكس"

أكد أوليج أوزيروف السفير الروسي المتجول ورئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية-الإفريقية، اليوم/الاثنين/، أن هناك عددًا من الدول الإفريقية أعربوا عن رغبتهم في الانضمام لمجموعة "بريكس".

وقال أوزيروف - وفقًا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية -: "الآن، وفي إطار ديناميات البريكس الجديدة يبدي العديد من الشركاء الأفارقة اهتمامًا كبيرًا بالمشاركة المحتملة في الجمعية، وفي تطوير التعاون الوثيق وبناء التعاون التجاري والاستثماري مع دول البريكس".

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "أن عددًا من الدول الإفريقية أبدى اهتمامه بالانضمام إلى الدول الخمس، ولم نحدد أي منها بعد لأن هذه عملية طويلة".

وأردف: "خلال القمة التي عقدت في جنوب إفريقيا، في أغسطس الماضي، انضمت دولتان إفريقيتان - مصر وإثيوبيا - إلى أسرة البريكس"، مشيرًا إلى أن "الرغبة في الاتصال بآليات المجموعة أصبحت أكثر وضوحًا".

وأوضح أوليج أوزيروف أن "هذا التطور الإيجابي يمثل نقطة تحول في الجهود الرامية إلى صياغة نهج شامل متعدد الأطراف، يساهم في السلام العالمي والرخاء المشترك".