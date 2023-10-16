وزير الخارجية التونسي: ضرورة وقف العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني

أكد عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار ضرورة وقف العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني والذي اخترق كافة القوانين الدولية وحقوق الإنسان.

وذكر البيان الصادر من وزارة الخارجية التونسية، اليوم الإثنين أن وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار قد أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره من دولة لوكسمبروج "جون اسيليبورن "، وذلك في إطار مواصلة جهود تونس الهادفة إلى وضع حد للعدوان المتواصل على قطاع غزة.

وشدد عمار في هذا السياق على ضرورة وضع حد من جانب المجتمع الدولي والوقوف ضد العدوان على قطاع غزة ولسياسة القتل الممنهج للأبرياء من الأطفال والرضع ومنع أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه والإسراع بتمكينه من المساعدات العاجلة والملحة.