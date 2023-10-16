التحريات فى واقعة سيدة التجمع الخامس: "الطفلة ابنتها"

دلت تحريات رجال مباحث القاهرة فى واقعة ضبط مهتزة نفسيا برفقتها طفلة صغيرة بمنطقة التجمع الخامس أن الطفلة ابنتها.

وأضافت التحريات ان السيدة تتسول بالطفلة وتعرضها للخطر وتم اقتيادها لقسم الشرطة لحين عرضها على النيابة لاتخاذ إجراء بشأنها .

وقامت أجهزة الأمن بالقاهرة باصطحاب سيدة مضطربة نفسيا وبصحبتها طفلة الى قسم شرطة التجمع الخامس لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة رصدت منشور متداول على "فيس بوك " يرصد تواجد طفلة صغيرة مع سيدة تعانى من اضطراب نفسى أمام الجامعة الأمريكية وترفض مساعدة الأهالى لها.

وجاء فى المنشور “ هذه الطفلة بتقول ان اسمها رحيل وموجوده مع سيدة واضح انها تعاني من اضطراب نفسي شديد في التجمع_الخامس أمام الجامعه الامريكيه ”.

وأضاف المنشور " الطفلة واضح انها مش متواجده في الشارع من فتره طويله لان شعرها ورجليها مازالت نضيفه الي حد كبير... السيده عنيفه وترفض اي مساعدات ومحتاجه رعاية سريعه وتدخل سريع للحفاظ على حياة الطفلة'.