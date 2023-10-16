عاجل.. جريفيث: لدينا قلق عميق إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة

أعرب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، عن قلقه البالغ إزاء الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

وقال جريفيث- في بيان اليوم /الاثنين/- إنه يتوقع أنباء طيبة فيما يتعلق بوصول المساعدات إلى جنوب غزة من مصر.. واعتبر احتجاز حماس الإسرائيليين في غزة "عمل غير مقبول وغير قانوني".. مؤكدا إدانته للممارسات الإسرائيلية التي تتعلق بالقواعد الإنسانية للحرب.

وأضاف أنه لا يمكن الطلب إلى الموجودين في غزة الابتعاد عن طريق الأذى دون مساعدتهم على القيام بذلك، والذهاب إلى الأماكن التي يختارونها، حيث يريدون أن يكونوا آمنين ومع المساعدات الإنسانية التي يحتاجون إليها للقيام بهذه الرحلة بأمان. وحذر جريفيث من الوضع في غزة، قائلا إن المستشفيات ينفد منها الوقود كما تنفد الإمدادات في الشمال في الوقت الذي لايستطيع السكان التحرك دون مساعدة.

وشدد المسؤول الأممي على أن هناك حاجة إلى ايصال المساعدات، وقال إن المنظمة تجري مناقشات عميقة مع الإسرائيليين ومع مصر ومع آخرين، إضافة إلى مساعدة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال جولته بالمنطقة.

وأعرب عن أمله في الإعلان عن أخبار جيدة حول إدخال المساعدات من رفح، وهي إحدى نقاط العبور، ولكنها مهمة لمساعدة الملايين من الأشخاص الذين انتقلوا إلى جنوب غزة، وكذلك أولئك الذين يعيشون هناك بالفعل..مؤكدا أنه سيتوجه إلى المنطقة؛ للمساعدة في المفاوضات.