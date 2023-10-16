المنتخب الأوليمبي يهزم أوزبكستان بثنائية ودية فى أجواء جماهيرية

واصل المنتخب الاوليمبي لكرة القدم عروضه القوية وحقق فوزا مستحقا على أوزبكستان العنيد 2 - 1 اليوم بمدبنة طشقند فى تجربة قوية وساخنة جدا ضمن استعداداته للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.. جاءت المباراة فى أجواء باردة جدا وتقدم المنتخب الأوزبكي فى الدقيقة 26 وتعادل للفراعنة الموهوب بلال مظهر فى الدقيقة 72 ثم اضاف الهدف الثاني المدفعجي زياد فرج فى الدقيقة 90 من المباراة.

شهدت المباراة حضورا غفيرا من جمهور أوزبكستان المهووس بكرة القدم وحضرها عدد ليس بقليل من أبناء الجالية المصرية فى أوزبكستان وتألق أحفاد الفراعنة ولفتوا الأنظار بأدائهم الرائع .. وبعد المباراة حرص الكابتن محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب ورئيس البعثة على تهنئة اللاعبين بالفوز المشرف فى التجربة القوية التى تشبه فى اجوائها المباريات الرسمية.. وأشاد ميكالى المدير الفني بلاعبيه ووصفهم بالشجعان خاصة وأنه يتعاملون مع المباريات الودية كأنها رسمية واصفا التجربة الأوزبكية بالمفيدة من كل الوجوه.

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