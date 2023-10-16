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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يقوم بخدمة تثبيت ومعمودية

جانب من الصلاة
جانب من الصلاة
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ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية اليوم صلوات القداس الإلهي في الخدمة السودانية حيث قام بخدمة تثبيت خمسة وثلاثون عضوا جديدا وخدمة معمودية لإثنين و خمسون عضوا بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وقال رئيس الأساقفة في عظته: إن أحد اهتمامات السيد المسيح الفائقة هي رعايتنا حيث أن كل نفس وكل شخص هو موضع اهتمام الله، عندما يريد الله ان يهتم بنا فهو يفعل هذا من خلال البشر وليس من خلال الملائكة.

وأضاف رئيس الأساقفة: يريد الله من كل شخص منا أن يطيع الروح القدس أولا ً مثلما فعل فيلُبس عندما سمع الرسالة ان يذهب الى الصحراء لتصل رسالة المحبة للوزير الحبشي وهو عائد في طريقة الى وطنه

اختتم رئيس الأساقفة مصلياً للأعضاء الجُدد أن يمنحهم الروح القدس ثماره ومواهبه للخدمة ويستخدمهم في بناء ملكوت الله

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الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية القداس الألهي السودانية تثبيت الزمالك
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