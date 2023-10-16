نيدفيد وربيعة وصلاح محسن ينتظمون في التدريبات الجماعية للاهلي

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي شهد انتظام ثلاثي الفريق رامي ربيعة وكريم نيدفيد وصلاح محسن في التدريبات ‏الجماعية بصورة طبيعية.‏

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن ربيعة تعافى تمامًا بعد إجراء جراحة بسيطة بسبب خراج في باطن القدم، وأصبح جاهزًا ‏للمشاركة في المران الجماعي بشكل طبيعي.‏

وأوضح أن كريم نيدفيد أنهى برنامج العلاج الطبيعي الذي خضع له على مدار الفترة الماضية، تمهيدًا لتواجده في المباريات وفقًا ‏لرؤية الجهاز الفني.‏

وأشار إلى أن صلاح محسن خضع لفحص طبي أكد تعافيه وجاهزيته للتواجد في المباريات بشكل عادي، ومن ثم تم الدفع به ‏في مران اليوم.‏

ويستعد الفريق للسفر إلى تنزانيا لمواجهة فريق سيمبا المقرر لها يوم الجمعة القادم، في ذهاب دور الثمانية لبطولة الدوري الإفريقي ‏لكرة القدم. ‏