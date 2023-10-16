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الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

عضو المجلس الثوري لحركة فتح: أمريكا متواطئة في جريمة حرب بتهجير الفلسطينيين

ديمتري دلياني عضو
ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري لحركة فتح
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قال ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري لحركة فتح، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تريد استغلال الظرف الانساني الصعب الذي تسببت هي به لتحقيق مكاسب عدة وتريد أن تمس بالسيادة المصرية على معبر رفح بوضع ضباط أمن إسرائيليين على المعبر.

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وضع ضباط أمن إسرائيليين على معبر رفح لتفتيش المساعدات هو أمر ترفضه فلسطين قبل أن ترفضه مصر، وما تحاول الإدارة الأمريكية من فعله لتوفير المياه في جنوب القطاع فقط هو تواطؤ لدفع الناس للهجرة نحو الجنوب قسرا.

وأضاف أن منع الغذاء والدواء في جهة لدفع المواطنين الفلسطينيين إلى التهجير هو جريمة حرب تتواطأ فيها أمريكا مع إسرائيل، وحكومة الوحدة التي كونتها إسرائيل هي حكومة ضعيفة مرتعشة لا يمكنها فعل شيء وتختلف في ما بينها.
 

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ديمتري دلياني عضو المجلس الثوري لحركة فتح الاحتلال الإسرائيلي معبر رفح
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