أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن قمة القاهرة للسلام تنعقد السبت وسط مشاركة دولية وإقليمية واسعة استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ومنذ بداية العملية العسكرية التي شهدت تصعيدا غير مسبوق ضد قطاع غزة والتي بدأتها قوات الاحتلال السبت الماضي تواصلت التحركات العربية لاحتواء لاحتواء الأزمة وتهدئة الأوضاع ووقف التصعيد حفاظا على أرواح المدنيين وتخفيفا لمعاناة سكان غزة.

وانطلاقا من دورها تجاه القضية الفلسطينية، جاءت الجهود المصرية في المقدمة حيث بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي في اتصالات موسعة مع العديد من القادة على مستوى العالم الجهود الممكنة لاحتواء الأزمة ووقف التصعيد.

ونظرا لثقل القاهرة ودورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالات متعددة شملت الأمين العام المتحدة ورئسة المفوضية الأوروبية والرئيس الفرنسي ورئيسي وزراء بريطانيا وهولندا وغيرهم من القادة تم التأكيد خلالها على ضرورة تبني مسار التهدئة وخفض التصعيد والعمليات العسكرية مع التأكيد الكامل على أن تسوية القضية الفلسطينية عن طريق السلام العادل والدائم هو سبيل تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.