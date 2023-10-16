بيراميدز يوجه ضربة للأهلي ويجدد عقد أسامة جلال 3 مواسم

نجح مسئولو نادي بيراميدز في قطع الطريق على النادي الأهلي بتجديد عقد أسامة جلال مدافع الفريق الدولي لمدة 3 مواسم مقبلة ليحسم الفريق السماوي الجدل حول مستقبل اللاعب.

وينتهي عقد أسامة جلال مع بيراميدز بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل دون موافقة نادي بيراميدز.

وكشف مصدر بنادي بيراميدز لـ"البوابة نيوز" أن الساعات الماضية شهدت جلسة بين هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز مع أسامة جلال ووكيل اعماله وتم الاتفاق على المقابل المادي الذي سيحصل عليه اللاعب في العقد الجديد ومدته.

وأضاف المصدر أن أسامة جلال وافق على التجديد لمدة 3 مواسم مع رفع قيمة عقده، ووضع بند يحق له الاحتراف الخارجي في حال تلقي عروضا كبيرة.

وشدد المصدر على أن إدارة بيراميز قطعت الطريق أمام النادي الأهلي الذي دخل في مفاوضات قوية مع أسامة جلال في الفترة الماضية للتعاقد معه بطلب من مارسيل كولر المدير الفني للأهلي الذي يرغب في التعاقد مع مدافع مميز في ظل إصابات رامي ربيعة ومحمود كتولي الكثير في الفترة الأخيرة.