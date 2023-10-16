وكيل تعليم بورسعيد تتفقد مدارس إدارة جنوب التعليمية وتكرم عددا من العاملين

تفقدت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل أول وزارة التربية والتعليم، صباح اليوم، عددا من المدارس في نطاق إدارة جنوب التعليمية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بها، وجاء ذلك تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وشملت الجولة مدارس إسماعيل القباني الابتدائية وعاطف السادات الابتدائية ومدرسة الشهيد مجند عبد الغنى إبراهيم الزيني الإعدادية بنين وقد رافق سيادتها خلال الجولة الأستاذ العجمي فرح مدير عام إدارة جنوب التعليمية.

وأكدت وكيل أول الوزارة أن جولتها تأتى في إطار متابعة سير وانتظام العملية التعليمية بمختلف مدارس الإدارات التعليمية، مشددة على المتابعة اليومية لغياب الطلاب، موجهة بتفعيل الأنشطة التربوية لجذب الطالب للمدرسة.

وتفقدت هالة عبد السلام قاعات رياض الأطفال بالمدارس محل الزيارة، مشيدة بدور المعلمات في بناء شخصية الطفل وزيادة مداركه في هذه المرحلة العمرية المبكرة.

كما تفقدت الفصول الدراسية لتفعيل طرق التدريس الحديثة في مختلف المواد الدراسية كما أجرت نقاشا الطلاب لتفعيل أسلوب العصف الذهني داخل الفصل أثناء شرح مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية ومادة التربية الفنية.

وقد الدكتورة هالة عبد السلام خلال الجولة بتكريم عدد من العاملين بمدرسة إسماعيل القباني الابتدائية مقدمة لهم شهادات التقدير لإخلاصهم وتفانيهم في العمل وجهودهم المبذولة للارتقاء بالعملية التعليمية داخل المدرسة.