اقتصادية قناة السويس تجتمع مع كبريات شركات صناعة السيارات الكهربائية والفايبر والخدمات اللوجستية

توجه رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، إلى مقاطعتي سوجهو وخيفاي الصينيتين بعد زيارة ناجحة لمقاطعة هانغتشو بمدينة شانغهاي، التي تم خلالها الاتفاق مع عدد من الشركات المتخصصة في الصناعات النسيجية وصناعة الملابس الجاهزة على ضخ استثماراتها في هذا القطاع الصناعي المهم من خلال إقامة مشروعات بمنطقة غرب القنطرة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية، حيث واصل رئيس الهيئة اجتماعاته مع الشركات الصينية في مقاطعة سوجهو خاصة تلك التي تعمل في صناعة السيارات الكهربائية، وصناعة كابلات الفايبر أوبتيك.

وفي مستهل الزيارة لسوجهو، أجرى رئيس المنطقة الاقتصادية جولة لزيارة مصانع مجموعة هنجتونج فايبر إلكتريك، والاجتماع بمسؤولي المجموعة التي تمتلك مشروعًا لإنتاج كابلات الفايبر في منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية، وناقش الجانبان التوسعات الجديدة التي تنتوي مجموعة هنجتونج إقامتها إلى جانب مشروعها الحالي، وذلك تمهيدًا لاتفاقية يجري توقيعها على هامش مؤتمر قمة الحزام والطريق في بكين المقرر افتتاحه رسميًّا غداً، وتهدف الاتفاقية المزمع توقيعها التوسع في إنتاج كابلات الفايبر بجميع أنواعها خاصة الكابلات ذات السعات العملاقة منها واللازمة لشركات الاتصالات الدولية لتغطية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج؛ حيث تعد الشركة ضمن الشركات الـ 4 الأهم في مجال صناعة كابلات الفايبر عالميًّا.

وتوجه وفد المنطقة الاقتصادية لمقاطعة خيفاي؛ لزيارة مصانع شركة نيو NIO لتصنيع السيارات الكهربائية، والتي تقوم بإنتاج 600 ألف سيارة سنوياًّ، مخطط زيادتها بإنشاء خطوط إنتاج ومنشآت وفق أحدث التقنيات العالمية لتصل طاقتها الإنتاجية العام المقبل لمليون سيارة سنويًّا، كما تمتلك عدداً من الابتكارات الرائدة في مجالات تصميم البرمجيات والرقائق الإلكترونية وكذلك الأجزاء الصلبة للسيارات ومحطات الشحن، وغيرها، ما يجعلها مصنعاً متكاملاً للسيارات الكهربائية، حيث تواجدها بقوة في الأسواق الأوروبية إلى جانب الصين حيث تستحوذ الشركة على إنتاج 27% في فئة السيارات الكهربائية الفارهة عالميًّا، وخلال الزيارة اجتمع رئيس اقتصادية قناة السويس بالإدارة العليا للشركة لبحث آفاق التعاون مع شركة نيو في مجال صناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية لها في ظل استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر التي أطلقها رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، العام الماضي من المنطقة الاقتصادية بمنطقة شرق بورسعيد، وضمن استراتيجية المنطقة الاقتصادية لتوطين تلك الصناعة خاصةً صناعة السيارات الكهربائية، وذلك في منطقة شرق بورسعيد المتكاملة التي تعد حلقة الوصل بين الأسواق الأوروبية والآسيوية من ناحية وإفريقيا من ناحية أخرى.

كما التقى وليد جمال الدين، بمسؤولي مجموعة شركات تشيتشانج المحدودة للتطوير Zheshang Development Group Co Ltd، ZSD، وهي من أكبر 100 شركة حكومية في الصين واحتلت المرتبة 69 في قائمة فورتشن تشاينا لأفضل 500 شركة، وتعمل الشركة في مجال الخدمات اللوجستية وتكامل سلاسل التوريد للعملاء الصناعيين خاصة الصناعات المعدنية والطاقة المتجددة، ومن جانبهم أبدى مسؤولو الشركة اهتمامهم بالتواجد في السوق المصرية، وضخ استثمارات داخل المنطقة الاقتصادية؛ حيث تهدف لتحقيق التكامل التعاوني الرقمي لخدمات التخزين والنقل وموارد المعالجة سواء للخامات أو المنتج النهائي للعديد من الصناعات؛ وتمتلك أنظمة متقدمة لتزويد العملاء في سلسلة الصناعة باتصال شامل بالإنتاج والتسويق وإدارة المخزون والخدمات اللوجستية، وغيرها من خدمات الإدارة المتكاملة لسلاسل الإمداد وخدمات الشباك الواحد، وتلعب دورًا محوريًّا في خدمة الأنشطة الصناعية بجميع أنواعها.

من جانبه صرح رئيس المنطقة الاقتصادية، أن هذه الجولة تأتي استكمالًا للنجاحات التي أحرزتها المنطقة خلال الجولة الترويجية الأولى للصين، حيث قامت بتوقيع عدد من العقود لمشروعات صينية جديدة بالمنطقة الاقتصادية وعدد من خطابات النوايا لمشروعات مزمع إقامتها قريبًا، مؤكدًا أن هذه الجولة تعد بمثابة تمهيد لفصلٍ جديد من التعاون المثمر بين اقتصادية قناة السويس ومجتمع المال والأعمال في الصين، في ظل العلاقات الوثيقة بين البلدين، كما أشار إلى التنوع الذي تشهده الجولة في الشركات التي تعمل في قطاعات صناعية مختلفة تستهدف الهيئة توطينها في مناطقها الصناعية التابعة، خاصة في ظل التطوير الكبير الذي تنجزه المنطقة الاقتصادية.

الجدير بالذكر أن الجولة الترويجية التي يقوم بها رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تأتي بالتزامن مع الذكرى العاشرة لإطلاق مبادرة الحزام والطريق من قبل الرئيس الصيني شي جين بينج، المقرر انعقادها في بكين بمشاركة زعماء العالم.