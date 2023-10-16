مازن هشام لـ"البوابة نيوز": حلم المشاركة فى الأولمبياد تأخر كثيرا.. وسنحصد الذهب بالإسكواش

أعرب البطل المصرى مازن هشام، المصنف الخامس عالمياً لرجال الإسكواش، عن سعادته بانضمام الاسكواش رسمياً إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، مطالباً بإحتواء الناشئين.

حيث أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، فى اجتماعها اليوم الأثنين، فى مومباي الهند، برئاسة توماس باخ، اعتمادها مشاركة الاسكواش فى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، وذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية.

وأبدى مازن هشام لاعب وادى دجلة والمصنف الخامس عالمياً، سعادته في حديث خاص لـ "البوابة نيوز"، قائلاً: "المشاركة فى الأولمبياد شئ كبير وعظيم، وكان حلم كبير جداً بالنسبة لنا كلاعبى الإسكواش، ان تكون مشاركًا فيها".

وأضاف : " تأخر هذا القرار بعض الشئ، لأن اللعبة تستحق أن تكون فى الأولمبياد، ولكن نحن على استعداد تام له، وسنحصد الذهب، ونمتلك قاعدة عريضة من الناشئين".

وأكد: " أن مصر تمتلك قاعدة كبيرة من الناشئين فى لعبة الإسكواش، ولهم مستقبل مبهر فى اللعبة"، مطالباً: "أتمنى ان نظل فى هذا التركيز على لاعبينا، لأن كل الدول ستبدأ فى الأهتمام باللعبة وصرف أموال كبيرة ومجهود من أجل المنافسة مع مصر فى ريادة اللعبة، ولكننا قادرين على تحقيق مراكز فى مشاركة أولمبياد 2028".

وبهذا ستكون مصر أمام فرصة كبيرة لحصد الذهب فى الأولمبياد، لما تمتلكه مصر من قاعدة كبيرة من أصحاب المضارب الذهبية في لعبة الاسكواش، بداية من الناشئين وصولًا إلى المحترفين، والذين يحتلون قائمة التوب 10 للرجال والسيدات.