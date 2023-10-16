تربية نوعية الإسكندرية تعقد مجموعة ورش بعنوان "الفن ونصر أكتوبر المجيد"

نظمت كلية التربية النوعية بجامعة الإسكندرية، مجموعة من الورش الفنية تحت عنوان (الفن ونصر اكتوبر المجيد.. 50 عام من العزة)، شاركت فيها الدكتورة نجدة ماضي عميد الكلية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وباحثين مرحلة الدكتوراة وخريجى قسم التربية الفنية ومجموعة من طلاب كليات جامعة الاسكندرية، فى إطار احتفالات جامعة الإسكندرية باليوبيل الذهبى لانتصارات أكتوبر المجيدة، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.

أشارت الدكتورة نجدة ماضي إلى أن هدف هذه الورش هو غرس قيم المواطنة والانتماء في نفوس طلابنا من خلال سرد قصص وبطولات الجيش المصرى في حرب أكتوبر وعرضها في شكل فني وبخامات متنوعة، موضحة أن عدد هذه الورش بلغ ثمانية ورش متنوعة تم من خلالها تجسيد لمشاهدات النصر سواء كان تجسيد حقيقي بخامات الطين الأحمر أو الطين الحراري وبإستخدام التقنيات الحديثة كإستخدام برامج الذكاء الاصطناعي.

كما ضمت الأعمال الفنية تصميم فساتين أطفال من زي الجيش المصري بإستخدام برنامج الذكاء الاصطناعي، واﻟﻜﻮﻻج ﻛﺘﻘﻨﻴﺔ رﻗﻤﻴﺔ ﰱ تنفيذ تصميمات للحرب، وتصميمات فنية باستخدام الذكاء الاصطناعي والكولاج اليدوي، والتشكيل بالحروفيات (خط عربي).