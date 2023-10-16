حركة حماس تنفي الاتفاق على الهدنة في غزة أو فتح معبر رفح

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” عزت الرشق، اليوم الاثنين أنه لا صحة لما تتداوله بعض وسائل الإعلام نقلا عن مصادر “إسرائيلية” وغربية حول هدنة لساعات أو فتح معبر رفح، بحسب ما أورده المركز الفلسطيني للإعلام.

وما زال معبر رفح مغلقا حتى الآن على الرغم من إعلان وكالة رويترز توصل مصر وإسرائيل والولايات المتحدة إلى اتفاق بشأن هدنة في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية من مطار العريش مقابل خروج الأجانب من القطاع.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، أن هناك خلافات أمريكية إسرائيلية بشأن الاتفاق حول فتح معبر رفح وخروج الأجانب مقابل الهدنة وإدخال المساعدات.

وفي السياق نفسه، أعلن مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين أنه لا يوجد حاليا وقف لإطلاق نار وتقديم مساعدة إنسانية إلى قطاع غزة مقابل خروج الأجانب، بحسب ما أوردت وكالة رويترز.

وكانت وكالة رويترز للأنباء، أكدت في وقت سابق من اليوم الاثنين أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيبدأ في التاسعة من صباح اليوم.

ونقلت رويترز عن مصدرين مصريين أمنيين، أن اتفاق مصري إسرائيلي أمريكي على وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة يبدأ الساعة 9.

وتستعد أكثر من مئة شاحنة محملة بالمساعدات في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، للدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

ويستمر وقف إطلاق النار 5 ساعات، سيسمح خلالها بخروج الأجانب من غزة ودخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح إلى قطاع غزة.