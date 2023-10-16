بعد دعمه لأهالي غزة| «صلاح» يخرج من مرمى الانتقادات.. ويرفض الكشف عن قيمة التبرعات

عندما يشهد العالم أحداثًا هامة، يسعى معظم المشاهير من كافة المجالات للتعبير عن مواقفهم بشأن ما يحدث، فمع الساعات الأولى للعدوان الإسرائيلي والقصف المتواصل على قطاع غزة، اختار البعض من النجوم التضامن مع قطاع غزة الذي يتعرض لقصف وغارات مكثفة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، في حين أبدى بعض آخر دعمًا واضحًا لإسرائيل.

وبين مؤيدِِ ومعارض، هناك من امتنع عن التعبير من الأساس بل التزم الصمت، على غرار النجم محمد صلاح، الذي لم يبد أي تعليق على حرب غزة حتى وقتِِ قريب، حيث أثار صمته الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وترصد «البوابة نيوز» تفاصيل تبرعه من خلال مؤسسة الهلال الأحمر المصري لأهالي غزة، والانتقادات التي تعرض لها النجم محمد صلاح في وقت سابق قبل إفصاحه عن دعمه لأهالي فلسطين تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة، وكذلك رد أشقائه على الانتقادات التي طالت شقيقهم، خلال السطور التالية…

لاقى نجم الكرة المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، هجومًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بعدما التزم الصمت ولم يبدي موقفه بدعم القضية الفلسطينية والتعليق على حرب غزة، خاصة وأنه يتمتع بشهرة واسعة عالميًا.

«صلاح» يستبدل التغريدات بـ التبرعات

إلا أن المواقف هي التي تُظهر معادن الرجال، والدعم لم يقتصر فقط على نشر صورة أو تغريدة، وإنما اختار «صلاح» أن يكون الدعم والمساندة عملية وذات فائدة تعود على الشعب الفلسطيني، حيث أعلن «صلاح» نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي، التبرع من خلال الهلال الأحمر المصري، وذلك لدعم الشعب الفلسطيني في هذه الفترة الصعبة التي يمر بها أهالينا في فلسطين، وما ترتب عليه من العدوان الغاشم من قبل الاحتلال الإسرائيلي مخلفين خسائر في الأرواح والمنشآت، والذي أعقب الأراضي الفلسطينية بعد عملية طوفان الأقصى التي قامت بها المقاومة الفلسطينية.

وتقدم النجم المصري محمد صلاح، بدعم الأهالي في فلسطين بعد الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الأخيرة، يأتي هذا الدعم بعد تعرضه لانتقادات شديدة خلال الأيام الماضية، بسبب صمته وعدم إعلان دعمه للقضية الفلسطينية ومساندتها، أو رفض العنف ضد الأطفال والنساء في غزة.

استياء الشارع العربي من صمت «صلاح»

تعرض محمد صلاح للانتقادات والاستياء قبل إقدامه على التبرع ودعمه للقضية الفلسطينية حيث عم الاستياء الشارع العربي والذي جعل صلاح يفقد الكثير من متابعيه، بعد موقفه مما يحدث على الأراضي الفلسطينية، وقد أعلن رواد السوشيال ميديا في وقت سابق حزنهم من عدم إعلان صلاح موقفه، وهو ما جعل اللاعب يقرر اليوم التبرع للهلال الأحمر المصري، يأتي هذا التبرع كخطوة تضامنية من قبل قائد منتخب مصر بعد الأحداث الأخيرة.

محمد صلاح يتبرع لـ «الهلال الأحمر» المصري



وفي لفتة إنسانية تبرع النجم المصري «صلاح»، لمؤسسة الهلال الأحمر المصري؛ بهدف تقديم المساعدات والدعم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويعكس هذا التبرع رغبته في اتخاذ إجراءات عملية على أرض الواقع؛ لمساعدة ودعم الشعب الفلسطيني خلال الأحداث الصعبة التي تمر بها المنطقة.

وما يشهده الشعب الفلسطيني قصف متواصل في العديد من المناطق، وأيضا ما يتعرضون له من حصار شديد، وتقوم الحكومة المصرية بدورها في محاولات منها لإدخال المساعدات من طعام وأدوية لتخفيف هذا الحصار، وعلاج المصابين، حيث أن المستشفيات والإسعافات الأولية غير كافية لرعاية المصابين، وبها نقص كبير بسبب سقوط المئات من المصابين.

الهلال الأحمر المصري يؤكد تبرع «صلاح»



أكد الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لـ«الهلال الأحمر» المصرية، ما تم تداوله من أخبار حول تبرع النجم المصري محمد صلاح لصالح أهالي غزة الذين تضرروا من القصف الإسرائيلي في الأيام الأخيرة.

«صلاح» يرفض الكشف عن قيمة التبرعات

رفض «الناظر» الكشف عن قيمة التبرع الذي قدمه محمد صلاح لجمعية الهلال الأحمر وذلك بناءً على رغبة اللاعب، وأوضح قائلًا: "يتعذر علينا الكشف عن تفاصيل المتبرعين أو مبالغ التبرعات، ولكن ما يمكننا التأكيد عليه هو أن النجم المصري قام بالفعل بالتبرع".

وأشار المدير التنفيذي لـ«الهلال الأحمر»، إلى أن صلاح نجم كبير ويحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة، وشارك بشكل إيجابي في دعم أهالي عزة، منوها إلى أن هذا التبرع هو للمرة الأولى التي يتم فيها التبرع للهلال الأحمر المصري من النجم محمد صلاح.

متابعو «صلاح» يطالبونه بإعلان موقفه بدعم غزة

كان قد طالب بعض متابعي «صلاح» عبر مواقع السوشيال ميديا بالحديث عن القضية الفلسطينية، وإعلان موقفه في دعم غزة من خلال منشور أو تويتة صغيرة، حيث جاءت التعليقات من المتابعين كالتالي:

«ياريت يا فخر العرب بتويته أو منشور تُشير لقضية العرب.. مجرد منشور من 5 أو 6 كلمات أو حتى (غزة تحت القصف) هيكون لها تأثير كبير..

وعلق آخر بتوجيه سؤال لـ «صلاح» "ما تعليقك على ما يحدث في فلسطين؟"

وعلق أحد المتابعين عن موقف كابتن منتخب الجزائر رياض محرز: «أنت فخر العرب الحقيقي يا رياض، غير محمد صلاح اللي تعاطف من الأوكرانيين، وتفاعل مع وفاة إليزابيث الثانية، بس فلسطين مش قضيته، والفلسطينيين مش ناسه).

على جانب آخر رفض بعض المصريين إجبار محمد صلاح على إعلان موقفه، موضحين أنه من المؤكد أنه مقتنع به في قرارة نفسه، خاصة وأنه سبق وأعلن عن تضامنه مع القضية الفلسطينية.

شقيق محمد صلاح يرد على الهجوم



بعدما أثار موقف محمد صلاح بالتزامه الصمت عن دعم القضية الفلسطينية وعدم إعلان موقفه من حرب غزة، حيث ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالانتقادات،، إلا أنه سرعان ما تدخل أشقائه بالرد على الهجوم ضد شقيقهم، حيث اهتم شقيقه نصر صلاح، بالرد على مهاجمي شقيقه، وذلك من خلال تعليق على أحد المنشورات المهاجمة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال خلاله:

« يعني أنت عايز أخويا يعمل إيه يعني؟»

شقيقة «صلاح» تعلن دعمها للقضية الفلسطينية

أكدت رباب صلاح شقيقة لاعب ليفربول بإعلان على دعمها لأهالي غزة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته عبر خاصية الأستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت «رباب» مقطع فيديو لفتاة صغيرة تشرح أحداث فلسطين الحقيقة باللغة الإنجليزية وتقول: «خالي بالك لأن كل مة بيضحكوا عليك من خلال أفلامهم، والفيلم الخيالي اللي مدته 75 سنة ـ واتصف عليه الملايين من أكبر دول العالم، وبيحكي عن مجموعة من الناس تسللوا لدولة، موجودين أهلها أصلا وعايشين فيها من زمان، والغيب هنا أنهم عايزين يبنوا ليهم دولة جواها».

«صلاح» يتضامن مع القضية الفلسطينية في وقت سابق



في وقت سابق، كان محمد صلاح قد أعلن عن تضامنه مع القضية الفلسطينية بتغيدة على موقع أكس ( تويتر سابقًا)، وتم تداول هذه التويته على نطاق واسع، وذلك في مايو عام 2021م، ناشرًا صورة له من أمام المسجد الأقصى وعلق عليها قائلًا:

«أدعو جميع قادة العالم، بما في ذلك ئيس وزراء البلد الذي هو موطن لي طوال السنوات الأربع الماضية، إلى بذل كل ما في وسعهم للتأكد من توقف العنف وقتل الأبرياء على الفور.. لقد طفح الكيل».