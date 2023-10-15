بالفيديو.. مجدي بدران يكشف عن مخاطر كبيرة لحرق قش الأرز

قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن حرق قش الأرز ليس السبب الأول فى تلوث الهواء، لكن هناك ملوثات أخرى منها الأتربة والرمال والمصانع بالإضافة إلى تلوث المنازل والتدخين الذى لا يقل خطورة عن حرق قش الأرز.



وأوضح ، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد، أن مخاطر حرق قش الأرز، إنه ينتج غازات مسرطنة على المدى البعيد، تصيب الإنسان بالسرطانات، فضلا عن إنه يسبب تغير فى المناخ ويسبب ما يعرف بالاحتباس الحراري.



وأضاف أن اول اكسيد الكربون يسبب الحساسية ويساهم فى انتشار الأمراض الموسمية، منها الانفلوانزا، ويؤثر على الدم ويؤثر على الاجنة ويسبب عيوب فى الجهاز العصبي، ويؤثر على حساسيات الربو.



