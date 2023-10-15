ads
الأحد 15 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تأييد ألماني في القرم لخطة شرودر للتسوية في أوكرانيا

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وصف رئيس هيئة الألمان الثقافية في القرم الروسية يوري غمبل خطة المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر للتسوية في أوكرانيا بالمتّزنة، وأكد أن روسيا ستحقق كافة أهدافها في أوكرانيا.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم الأحد.

وقال غمبل في حديث لوكالة "نوفوستي": "موقف شرودر متزن وعلى القادة الأوروبيين أخذه بعين الاعتبار، وإدراك أن روسيا قادرة على تحقيق أهداف عمليتها العسكرية في أوكرانيا وإنهاء النزاع" بأي شكل كان.

وأضاف أنه ولم يفت الأوان بعد بالنسبة لأوكرانيا ورعاتها الغربيين للتوقف، والانتقال إلى الحوار الدبلوماسي وبشروط روسيا.

وتابع: "تعمد القادة الأوروبيون رعاية نظام كييف الإجرامي.. إمدادات الأسلحة لن تؤدي إلا إلى إطالة أمد النزاع وتدهور معيشة الأوروبيين، وسيترك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أوكرانيا في المستقبل القريب لعدم الجدوى منها".

ads
القادة الأوروبيين المستشار الألماني الولايات المتحد أوكرانيا لولايات المتحدة
ads