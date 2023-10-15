منتخب الشباب يخوض مرانه الأول بمعسكر الإسماعيلية

أدى منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، مرانه الأول اليوم على ملعب فندق الإقامة بالإسماعيلية التي تستضيف معسكر الفراعنة الشباب حتى الجمعة المقبل.

عقد وائل رياض محاضرة فنية مع اللاعبين قبل خوض المران الأول ، لشرح تفاصيل التدريب و أكد خلال الجلسة على أن باب المنتخب مفتوح للجميع بشرط بذل أقصى جهد لنيل شرف إرتداء قميص منتخب مصر، كما طالبهم بالالتزام والانضباط والتركيز داخل الملعب فقط.

شهد المران مشاركة جميع اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار للانضمام للمعسكر الأول ، كما تواجد في المران كامرون إسماعيل لاعب فريق الشباب بنادي آرسنال الانجليزي وحرص الجهاز الفني والإداري على استقباله والترحيب به.

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