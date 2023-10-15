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الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العاهل الأردني يؤكد لرئيس الإمارات أهمية التنسيق العربي لمنع تفاقم الأوضاع المتدهورة في غزة

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
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تلقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم، اتصالا هاتفيا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، تناول التصعيد الخطير في قطاع غزة وسبل تقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين.
وشدد العاهل الأردني على أهمية العمل معا لحشد موقف دولي لوقف الحرب على قطاع غزة، وتكثيف الجهود لضمان حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني.
وحذر الملك عبدالله - خلال الاتصال، طبقا لبيان الديوان الملكي الأردني مساء اليوم /الأحد/- من المحاولات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين والتسبب بنزوحهم.
كما تم التأكيد على أهمية التنسيق العربي وتوحيد الجهود لحماية الأشقاء الفلسطينيين ومنع تفاقم الأوضاع المتدهورة في قطاع غزة وتوسعها إلى الضفة الغربية.

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